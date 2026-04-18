Com novidade na zaga e mudança no ataque, Grêmio está escalado para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

O Grêmio está escalado para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado (18), às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.
Em relação ao time que venceu o Deportivo Riestra, na terça-feira (14), pela Sul-Americana, o técnico Luís Castro promoveu seis mudanças. A principal atração na partida contra a Raposa, além da entrada de Wagner Leonardo no lugar do suspenso Viery, é o atacante Enamorado, que retoma a titularidade no lugar de Tetê.
O Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
No banco de reservas estão Gabriel Grando, Balbuena, Luis Eduardo, Marcos Rocha, Monsalve, Leo Pérez, Dodi, Tetê, Gabriel Mec, Caio, Tiago e Braithwaite.
