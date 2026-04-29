Com mudanças em todos os setores, Grêmio está escalado para enfrentar o Palestino pela Sul-Americana

O Grêmio está escalado para enfrentar o Palestino nesta quarta-feira (29), às 21h30min, em Santiago, no Chile. A partida será válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com relação aos últimos jogos, o técnico Luís Castro promoveu alterações em todos os setores. Na defesa, ele conta com o retorno de Gustavo Martins, que não entrou em campo contra o Coritiba, pelo Brasileirão, por conta de suspensão. Já Caio Paulista irá começar na lateral esquerda, na vaga de Pedro Gabriel.

No meio, Leonel Pérez terá a companhia de Dodi e de Willian. O segundo retorna de lesão na coxa após mais de um mês de tratamento.

E no ataque, a principal novidade é Tetê. Ele entra na vaga de Amuzu, que teve uma lesão no tornozelo direito.

Sem Amuzu, lesionado, Grêmio terá Tetê como titular nesta quarta (29). Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Escalação e banco do Grêmio

O Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista; Léo Pérez, Dodi e Willian; Tetê, Carlos Vinícius e Gabriel Mec.

No banco de reservas estão Gabriel Grando, Balbuena, Kannemann, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel, Marcos Rocha, Noriega, Arthur, Riquelme, Enamorado, André Henrique e Braithwaite.