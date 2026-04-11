Com meio-campo inédito, Grêmio está escalado para o Gre-Nal 452

Pressionado, Luís Castro manda a campo um time diferente para o Gre-Nal 452. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está escalado para o clássico Gre-Nal 452. E a principal novidade está no meio-campo: o técnico Luís Castro mandará a campo jogadores que ainda não atuaram juntos no setor.

Noriega, Arthur e Nardoni vão ocupar o miolo do time, que não terá a figura de um camisa 10 entre os titulares. Na lateral, joga Pedro Gabriel. Tetê também inicia a partida.

Assim, o Grêmio vai à campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius.

No banco, ficam à disposição do técnico Luís Castro: Grando; Balbuena, Kannemann, Marcos Rocha, Caio Paulista, Monsalve, Dodi, Leo Perez, Roger, Braithwaite, Gabriel Mec e Enamorado.