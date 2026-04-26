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Com jovens em alta, dirigente do Grêmio não descarta negociações: “Vamos analisar quando recebermos propostas”

Antônio Dutra Jr. afirmou que não há ofertas oficiais por nenhum jogador neste momento

Zero Hora

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