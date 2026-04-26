Com jovens em alta, dirigente do Grêmio não descarta negociações: “Vamos analisar quando recebermos propostas”

Aos 18 anos, Gabriel Mec foi o protagonista da vitória sobre o Coritiba. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em meio ao bom momento dos jovens, o Grêmio adota cautela em relação ao mercado de transferências. Após a vitória sobre o Coritiba, neste domingo (26), o vice de futebol Antônio Dutra Jr. afirmou que o clube não tem jogadores à venda nem propostas na mesa neste momento e que analisará eventuais ofertas quando a janela abrir.

Formados na base gremista, nomes como Gabriel Mec, autor do gol da vitória, o zagueiro Viery e o lateral Pedro Gabriel vêm se destacando. Pela idade e pelo desempenho, naturalmente passam a atrair a atenção de outros clubes, especialmente do exterior.

— A gente sabe que o Grêmio tem jogadores que chamam a atenção do mercado. No momento que o clube receber propostas, vamos analisar as situações. Hoje nós não temos jogadores colocados à venda e não temos nenhuma intenção de fazer negócios específicos com determinado jogador. No momento que a janela abrir e começarem a chegar as consultas e na forma de propostas oficiais, aí sim o Grêmio vai responder — afirmou o dirigente.

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Sobre o desempenho em campo, Dutra Jr. valorizou o apoio da torcida na Arena e a atuação da equipe de Luís Castro, mesmo com o placar mínimo:

— Primeiro, agradecer a presença dos 35 mil torcedores, num domingo, um jogo no final do mês. A torcida apoiou demais o Grêmio, e o clube precisa muito disso nesse.

— Foi um jogo em que o Grêmio criou bastante, marcou quatro gols, mas tivemos três impedimentos marcados por centímetros do futebol. O time mostrou força ofensiva contra um adversário forte, que está muito bem na tabela e é bem treinado — completou.