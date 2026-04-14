Com gol de Amuzu, Grêmio supera Riestra e vence a primeira na Sul-Americana

A tempestade está um pouco mais distante na travessia do Grêmio. No sufoco, o Tricolor ganhou por 1 a 0 do Deportivo Riestra. Amuzu conseguiu furar a retranca argentina nos minutos finais do segundo.

O resultado, além de aliviar a situação na Copa Sul-Americana com três pontos somados após duas rodadas, também afasta um pouco da desconfiança na direção da equipe com o fim da sequência de cinco jogos sem vitórias.

Entre as opções, Luís Castro optou por uma estratégia mais conservadora. Mesmo preservando quatro titulares, o técnico decidiu manter a estrutura com três volantes no meio.

Sem Arthur, Dodi formou o setor com Nardoni e Noriega. Balbuena herdou o lugar de Gustavo Martins. Gabriel Mec e Braithwaite entraram nos lugares de Amuzu e Carlos Vinícius.

O jogo

Como esperado, o Riestra montou uma barricada em frente sua própria área. Uma linha de cinco defensores, com quatro marcadores na intermediária e apenas Obredor um pouco mais adiantado. O primeiro tempo teve 86% de posse bola do Tricolor. Mas sem efetividade para aproveitar a ampla vantagem técnica.

Impaciente, o torcedor gremista precisou aguardar longos 27 minutos até a primeira finalização no gol do Riestra. Pavon recebeu de Gabriel Mec, cortou para o centro do campo e arriscou o chute de pé esquerdo. Arce defendeu no meio do gol.

Pavon também protagonizou outra investida. O argentino invadiu a área e cruzou. A bola foi desviada por um defensor e saiu pela linha de fundo. O camisa 7 seguiu muito participativo. Após cobrar escanteio, aos 34 minutos, o ex-ponta recebeu no lado esquerdo e arriscou a finalização. A bola passou em frente ao gol.

Somente aos 45 minutos, para a irritação dos poucos mais de 14 mil gremistas no estádio, o Grêmio chegou perto de marcar. Gabriel Mec recebeu na intermediária, trombou com um marcador e seguiu em pé. O chute teve sua trajetória desviada e quase encobriu Arce. A bola tocou no travessão antes de sair por cima do gol.

O último suspiro de esperança do primeiro tempo terminou em vaias. Balbuena, da intermediária, arriscou um chute. A bola parou nas arquibancadas. E os gritos de protesto acompanharam a equipe gremista na ida para o vestiário.

A segunda etapa

A volta do intervalo teve três novidades no time do Grêmio. Arthur, Enamorado e Amuzu entraram na equipe. Tetê, Mec e Dodi saíram. O problema é que antes de dois minutos, Nardoni chutou o rosto de Watson. Cartão vermelho direto ao argentino.

Carlos Vinícius entrou aos 12 minutos, no lugar de Braithwaite. O dinamarquês deixou o campo vaiado. Mesmo em desvantagem numérica, o Grêmio passou a encontrar mais espaços. Enamorado e Amuzu criaram espaços em lances individuais. O colombiano fez uma série de boas investidas pela direita. Após cruzamento, os gremistas pediram pênalti de Alonso por toque de mão. O árbitro esperou o VAR revisar o lance e confirmou que não houve

Amuzu, em lance individual, exigiu a primeira boa defesa da noite de Arce. O camisa 9 arriscou da entrada da área o goleiro do Riestra se esticou todo para a defesa. A última cartada de Castro foi sacar Balbuena, com Monsalve como opção.

O meia quase marcou, aos 35 minutos, em cobrança direta de escanteio. A bola quase surpreendeu Arce. No desespero, o Grêmio se lançou completamente ao campo de ataque na busca do gol da vitória. E na insistência dos pontas, encontrou. Enamorado fez jogada pela direita e cruzou. Amuzu soltou uma pancada e acertou o gol, aos 41 minutos.

O resultado construído com muito mais apreensão e dificuldades do que era esperado, afasta um pouco das desconfianças nos rumos do Grêmio. Mesmo sem encantar, o Tricolor soube encontrar soluções para vencer um adversário que fez o possível para se defender na Arena. Um sinal positivo antes da partida do próximo sábado (18), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Confira na íntegra a coletiva de Luís Castro:

Copa Sul-Americana — Segunda rodada — 14/4/2026

Grêmio (1)

Weverton; Pavon, Balbuena (Monsalve, 32'/2ºT), Viery e Pedrinho; Noriega, Nardoni e Dodi (Arthur, INT); Tetê (Enamorado, INT), Gabriel Mec (Amuzu,INT) e Braithwaite (Carlos Vinícius, 12'/2ºT). Técnico: Luís Castro

Deportivo Riestra (0)

Arce; Stringa (Dramisino, 39'/2ºT), Facuno Miño, Randazzo, MIguel Barbieri e Sayavedra (Gallo, 28'/2ºT); Monje, Watson, Goitia e Gonzalo Flores (Alonso, 9'/2ºT); Obredor (Madero, 28'/2ºT). Técnico: Guillermo Duró

GOLS: Amuzu aos 41 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Monsalve, Carlos Vinícius, Enamorado e Gabriel Grando (G); Guillermo Duró, Dramisino e Watson (D)

CARTÕES VERMELHOS: Nardoni (G)

ARBITRAGEM: Gery Vargas, auxiliado por José Antelo e Edwar Saavedra. VAR: Jorge Justiniano (quarteto da Bolívia)

PÚBLICO: 13.518 (13.358 pagantes)

RENDA: R$ 477.480,58

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Sábado, 18/4 - 20h30min

Cruzeiro x Grêmio

Estádio Mineirão - Brasileirão (12ª rodada)