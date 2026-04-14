Com Dodi titular, Grêmio está escalado para enfrentar o Deportivo Riestra pela Sul-Americana

O Grêmio está escalado para enfrentar o Deportivo Riestra, da Argentina, nesta terça-feira (14), na Arena. A partida será válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Na defesa, o técnico Luís Castro promoveu apenas uma alteração entre os atletas que costumam estar no time titular. O zagueiro Gustavo Martins não foi relacionado e será substituído por Balbuena.
Para o meio, o português manteve Noriega e Nardoni, em relação ao time que começou o Gre-Nal 452, com Dodi sendo o substituto de Arthur. No ataque, Braithwaite será a referência, tendo Gabriel Mec e Tetê ao lado.
O Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Dodi e Nardoni; Gabriel Mec, Tetê e Braithwaite.
No banco de reservas estão Gabriel Grando, Kannemann, Wagner Leonardo, Caio Paulista, Marcos Rocha, Arthur, Monsalve, Leo Pérez, Enamorado, Carlos Vinícius, Amuzu e André Henrique.
