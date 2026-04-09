Com Castro pressionado, Grêmio liga sinal de alerta para o Gre-Nal

Português vive momento de pressão no comando do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

A não ser que o Grêmio saia do Beira-Rio com goleada sofrida ou atuação muito abaixo do que já vem apresentando, o futuro de Luís Castro não passa necessariamente pelo resultado do Gre-Nal 452. A ideia dos dirigentes ainda é manter o trabalho a longo prazo do técnico, entendendo que oscilações fazem parte do processo.

Com isso, mesmo vindo de dois resultados ruins — contra o Remo, pelo Brasileirão, e diante do Torque-URU, na derrota na estreia da Sul-Americana —, a tendência ainda é de manutenção do trabalho executado pela comissão técnica portuguesa.

O principal entendimento interno é de que a postura do time precisa ser diferente no jogo no Beira-Rio. Para isso, as cobranças já começaram no próprio vestiário do Centenário, ainda em Montevidéu, na noite de quarta (8).

Recuperação do ânimo

Os dirigentes e a comissão técnica pretendem trabalhar fortemente nos bastidores para recuperar o ânimo do grupo nos dias que antecedem o jogo contra o Inter, fazendo com que as duas partidas consideradas “fora da curva” fiquem para trás.

— É um momento muito abaixo daquilo que é exigido para atingir resultados positivos. As coisas não podem ficar na mesma — admitiu Castro, após a derrota para o Torque.