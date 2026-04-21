Com ausências no meio-campo, Grêmio divulga lista de relacionados para o jogo contra o Confiança

Gabriel Mec pode ganhar oportunidade na partida desta terça. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio divulgou na noite desta segunda-feira (20) os relacionados para a partida de ida contra o Confiança pela quinta fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam na Arena, nesta terça (21), às 19h30min.

A lista não conta com dois jogadores que costumam jogar com frequência na equipe de Luís Castro: Monsalve e Noriega. Outra ausência é o zagueiro Kannemann.

Entre os jovens que já foram utilizados nesta temporada e que tiveram maior minutagem no começo do ano, Roger e Tiaguinho também não estarão na partida.

Este será o primeiro jogo do Grêmio na competição, já que os clubes da Série A entram direto na quinta fase. O jogo de volta será disputado em 14 de maio, em Aracaju.

Um provável Grêmio tem: Weverton; Pavon (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Dodi (Leo Pérez, Mec ou Tetê), Nardoni e Arthur; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

Confira os relacionados

Goleiros: Gabriel Grando e Weverton.

Gabriel Grando e Weverton. Zagueiros: Balbuena, Gustavo Martins, Viery e Wagner Leonardo.

Balbuena, Gustavo Martins, Viery e Wagner Leonardo. Laterais: Caio Paulista, Marcos Rocha e Pedro Gabriel.

Caio Paulista, Marcos Rocha e Pedro Gabriel. Meias: Arthur, Dodi, Nardoni, Léo Pérez, Riquelme e Zortéa.

Arthur, Dodi, Nardoni, Léo Pérez, Riquelme e Zortéa. Atacantes: Amuzu, André Henrique, Braithwaite, Carlos Vinícius, Enamorado, Gabriel Mec, Pavon e Tetê.