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Com a volta de Tetê, Grêmio tenta contra o Palestino quebrar sequência negativa como visitante

Luís Castro deve manter a aposta de time com força máxima para a partida desta quarta-feira, 21h30min, no Chile

Marco Souza

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