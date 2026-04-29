Com a volta de Tetê, Grêmio tenta contra o Palestino quebrar sequência negativa como visitante

Tetê será titular no lugar de Amuzu, lesionado. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois da Copa do Brasil e do Brasileirão, chegou a vez da Copa Sul-Americana. A vitória sobre o Deportivo Riestra, após a derrota na estreia para o Montevideo City Torque na competição continental, não convenceu. O rendimento contra os argentinos na Arena plantou a semente para o início da mudança na equipe que se confirmaria nos próximos jogos.

Uma nova estrutura que será posta à prova nesta quarta-feira (29), às 21h30min, contra o Palestino. Vencer no Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, é o desafio para Luís Castro e a equipe que irá a campo. Mostrar que a recuperação não acontece apenas em Porto Alegre, com o time cercado pelos torcedores, mas que também será capaz de se materializar quando o time joga como visitante.

Até a partida desta semana no Chile, o Tricolor acumula uma sequência de 11 partidas sem vencer fora de casa. Uma marca que precisa mudar. Ou os objetivos deste ano seguirão distantes.

— O Grêmio, fora, tem sido uma equipe sofrível, que não tem tido a eficácia pontual que devia ter e que não corresponde àquilo que faz em casa. Enquanto em casa estamos no segundo lugar da tabela, fora andamos no fundo. Não há como esconder a realidade — disse Luís Castro após a derrota para o Vasco, antes de acrescentar mais três derrotas e um empate ao retrospecto fora da Arena.

Por isso, vencer o Palestino pela Sul-Americana ganha peso ainda maior para tentar terminar a fase de grupos como líder. O City Torque soma seis pontos após duas rodadas, contra três dos gremistas.

Só o primeiro colocado avança direto às oitavas de final na competição. O segundo lugar enfrentará um time vindo da Libertadores na repescagem.

Segunda chance para atacante

Além de todas as confirmações para a temporada, o jogo em Santiago também será de novas oportunidades a alguns jogadores. Tetê será titular por conta da ausência de Amuzu, lesionado pela pancada sofrida no fim da vitória sobre o Coritiba. No caso de Willian, que deve começar o confronto como opção no banco de reservas, a partida significa retorno após o um período de quatro semanas em tratamento para um problema físico. Uma alternativa que é comemorada pela comissão técnica.

Quem perderá a chance de recuperar seu lugar na equipe é Juan Nardoni. O argentino foi expulso contra o Riestra e dará lugar ao compatriota Leonel Pérez no meio-campo.

Adversário nesta quarta, o Palestino vive um momento de instabilidade no ano. O clube demitiu Cristián Muñoz e o técnico Guillermo Farré estreia contra o Grêmio. O treinador argentino terá o desfalque do meio-campista Julián Fernández, expulso na derrota da equipe chilena contra a equipe uruguaia. A tendência é de que o adversário gremista aposte em uma escalação bem mais defensiva, com uma linha de cinco defensores para tentar conter as investidas de Tetê, Gabriel Mec, Enamorado e Carlos Vinícius.