Com 29 jogadores formados na base, Grêmio define inscritos na Sul-Americana; veja a lista

O Grêmio enviou à Conmebol a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. O Tricolor terá, conforme o regulamento da competição, 50 atletas disponíveis para os jogos da fase de grupos. A equipe poderá inscrever novos jogadores, caso avance de fase.
Luís Castro conta com 33 atletas no elenco profissional, segundo o site do clube. Ele costuma chamar jovens para treinamentos e partidas. A comissão técnica, junto com o Departamento de Futebol, ajudou a selecionar alternativas nos times sub-20 e sub-17.
Conforme levantamento de GZH, 29 jogadores têm passagem pelas categorias de base do Grêmio.
Jovens que participaram das últimas edições da Copa São Paulo como João Borne, Harley, Fellipe Magalhães, entre outros, estão presentes.
Inclusive, o Tricolor deve apostar em uma equipe reserva, com promessas da base no banco, na estreia na Sul-Americana, nesta quarta-feira (8), às 21h30min, contra o Montevideo Torque City.
Veja a lista de inscritos
- 1 - Weverton
- 2 - Balbuena
- 3 - Wagner Leonardo
- 4 - Kannemann
- 5 - Nardoni
- 6 - Gustavo Martins
- 7 - Pavon
- 8 - Arthur
- 9 - Amuzu
- 10 - Willian
- 11 - Monsalve
- 12 - Gabriel Grando
- 14 - Marcos Rocha
- 17 - Dodi
- 18 - João Pedro
- 19 - Noriega
- 20 - Villasanti
- 21 - Tetê
- 22 - Braithwaite
- 23 - Marlon
- 24 - Thiago Beltrame
- 31 - Menegon
- 32 - Vitor Ramon
- 33 - Léo Pérez
- 37 - Gabriel Mec
- 38 - Caio Paulista
- 39 - Tiaguinho
- 40 - Jefinho
- 43 - Luís Eduardo
- 44 - Viery
- 47 - Roger
- 48 - João Borne
- 49 - Lucca
- 50 - Zortéa
- 51 - João Victor
- 52 - Vagner
- 54 - Pedro Gabriel
- 55 - Danilo
- 57 - Benjamin
- 58 - Emanuel
- 59 - Harlley
- 60 - Artur Junior
- 61 - Iago
- 62 - Fellipe Magalhães
- 63 - Arnaldo
- 64 - Adrielson
- 65 - Riquelme
- 77 - André Henrique
- 95 - Carlos Vinícius
- 99 - Enamorado