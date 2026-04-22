Clube português tem interesse em volante do Grêmio, diz imprensa do Peru

Comprado em agosto junto ao Alianza Lima, jogador tem contrato com o Tricolor até 2028. Renan Mattos / Agencia RBS

O Sporting Lisboa, de Portugal, estaria interessado na contratação do volante Noriega. A informação foi publicada por veículos de imprensa do Peru — entre eles, o tradicional site Depor. Apesar disso, o Grêmio nega qualquer contato oficial.

Recentemente, o jogador também teve o nome ligado ao Atlanta United, que disputa a Major League Soccer (MLS).

Aos 24 anos, o atleta é titular da seleção peruana e vinha atuando com regularidade sob o comando de Luís Castro. Entretanto, ficou de fora até mesmo do banco de reservas na vitória sobre o Confiança, pela Copa do Brasil.

Em agosto do ano passado, Noriega teve 80% dos direitos comprados junto ao Alianza Lima por US$ 1,8 milhão. Desde então, disputou 33 partidas com a camisa gremista, tendo marcado um gol e dado três assistências.