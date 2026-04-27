Clube português demonstra interesse em zagueiro do Grêmio

Gustavo Martins (E) e Viery (D) formam dupla de zaga titular. Instagram / Grêmio / Divulgação

Ao que tudo indica, o Grêmio já tem alguns de seus jovens jogadores expostos na prateleira de negociações. E um dos principais nomes é o do zagueiro Viery. Tanto que o Benfica, de Portugal, foi um dos clubes a buscar informações sobre o atleta.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, os portugueses ainda não formalizaram nenhuma proposta pelo defensor de 21 anos. Além disso, há outros clubes interessados em abrir negociações visando à próxima janela de transferências.

O Grêmio deixa claro publicamente que ainda não existem propostas por seus jogadores, mas o clube não esconde a necessidade de realizar vendas importantes com a reabertura da janela de transferências internacionais.

Além de Viery, Gabriel Mec também já recebeu sondagens de clubes europeus. Outro jovem com potencial de venda é o lateral-esquerdo Pedro Gabriel. Jogadores mais experientes do elenco, como Noriega e Monsalve, também podem entrar na lista de saídas na metade do ano.

Ainda sobre Viery, o zagueiro tem contrato com o Grêmio válido até dezembro de 2029 e uma multa rescisória que supera os 50 milhões de euros (R$ 293 milhões). Atualmente, ele é titular ao lado de Gustavo Martins na zaga gremista.