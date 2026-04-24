Clube italiano tem condição para tentar atrapalhar a permanência de Arthur no Grêmio

Arthur durante jogo contra o Confiança. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As próximas semanas serão decisivas para o futuro de Arthur. O meio-campista, que tem contrato com a Juventus até a metade de 2027, está emprestado ao Grêmio até junho. Há desejo mútuo de permanência, mas um outro clube italiano monitora a situação e tem uma condição para eventualmente tentar atravessar a negociação.

Segundo a apuração de Zero Hora, o Como, do treinador espanhol Cesc Fabregas, monitora o desenrolar das negociações. Contudo, o clube somente deverá tentar algum avanço caso se classifique à Champions League.

O Italiano teve 33 rodadas disputadas - faltam cinco para o término. Os quatro melhores vão para competições continentais. O Como ocupa a quinta posição, cinco atrás da próprio Juventus.

O interesse de Fabregas em Arthur não é novidade. Os dois conversaram antes da ida do brasileiro ao Girona na temporada 2024-2025.