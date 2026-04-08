Braithwaite começa a partida como titular. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está escalado para enfrentar o Montevideo City Torque, nesta quarta (8), pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. As duas equipes do Grupo F se enfrentam no Estádio Centenário, no Uruguai, a partir das 21h30min.

Na partida que antecede o clássico Gre-Nal pelo Brasileirão, o técnico Luís Castro optou por um time misto em campo, com a maior parte de jogadores considerados reservas entre os 11 iniciais.

Ao contrário do que era imaginado, o português escalou entre os titulares apenas um jogador mais jovem. Riquelme inicia no meio de campo.

O Grêmio vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Arthur e Riquelme; Tetê, Enamorado e Braithwaite.