O Grêmio está escalado para enfrentar o Montevideo City Torque, nesta quarta (8), pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. As duas equipes do Grupo F se enfrentam no Estádio Centenário, no Uruguai, a partir das 21h30min.
Na partida que antecede o clássico Gre-Nal pelo Brasileirão, o técnico Luís Castro optou por um time misto em campo, com a maior parte de jogadores considerados reservas entre os 11 iniciais.
Ao contrário do que era imaginado, o português escalou entre os titulares apenas um jogador mais jovem. Riquelme inicia no meio de campo.
O Grêmio vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Arthur e Riquelme; Tetê, Enamorado e Braithwaite.
No banco de reservas estão: Gabriel Grando, Luís Eduardo, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel, Vitor Ramon, Tiaguinho, Nardoni, Monsalve, Jefinho, Roger, Gabriel Mec, Amuzu e André Henrique.