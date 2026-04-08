O Grêmio encara o Montevideo City Torque nesta quarta-feira (8), às 21h30min, pela primeira rodada da Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

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