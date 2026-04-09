City Torque 1x0 Grêmio: veja o gol e os melhores momentos pela Sul-Americana

O Grêmio estreou com derrota na Sul-Americana. Na noite de quarta-feira (8), o Tricolor perdeu para o Montevideo City Torque no estádio Centenario, no Uruguai, e chega a quatro partidas sem vencer. O gol da vitória por 1 a 0 foi de Aguero, no início do segundo tempo.

O próximo compromisso tricolor é o Gre-Nal 452, no sábado (8), pela 11ª rodada do Brasileirão. Na Sul-Americana, o Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (14), contra o Deportivo Riestra, na Arena.