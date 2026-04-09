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City Torque 1x0 Grêmio: veja o gol e os melhores momentos pela Sul-Americana

Tricolor foi derrotado na estreia da competição continental no último jogo antes do Gre-Nal pelo Brasileirão

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