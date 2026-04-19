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Carlos Vinícius defende treinador após derrota em Minas: "Botar o Luís Castro na cruz seria uma falsidade da nossa parte"

Neste sábado, Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão

Zero Hora

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