Carlos Vinícius defende treinador após derrota em Minas: "Botar o Luís Castro na cruz seria uma falsidade da nossa parte"

Carlos Vinícius é artilheiro do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Centroavante do Grêmio, Carlos Vinícius saiu em defesa de Luís Castro e cobrou reflexão dos companheiros de equipe após o Tricolor ser derrotado pelo Cruzeiro na 12ª rodada do Brasileirão. No Mineirão, em Belo Horizonte, a Raposa venceu o time gaúcho por 2 a 0.

— Botar o Luís Castro na cruz seria uma falsidade da nossa parte. Eu sei que a gente vive essa cultura aqui no Brasil. Quando os resultados correm mal, metemos o treinador na cruz. Mas não é bem por aí — declarou o camisa 9 do Grêmio, logo após o apito final.

Na sequência, Carlos Vinícius, que é artilheiro do Brasileirão com oito gols marcados, foi mais incisivo na defesa do seu técnico.

— O Luís Castro não é o culpado. Temos que apontar para nós mesmos, fazer uma análise daquilo que somos e da camisa que representamos. É muito fácil eu vir aqui apontar o trabalho do Luís Castro e falar que ele é o culpado de tudo. Não é por ai — declarou.

O centroavante argumenta que no ano passado o Grêmio trocou de treinadores também, mas o desempenho seguiu abaixo do esperado.

— Desde que cheguei, já vamos em dois treinadores. E é sempre esse discurso de treinador (ser o culpado pela má fase do time). Se a gente ganha o jogo, o discurso era para o lado de lá, que o treinador tinha que sair. Não é por aí, eu não vou abraçar essa cultura — prosseguiu.

Carlos Vinícius encerrou com um pedido aos companheiros de Grêmio: