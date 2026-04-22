Campeão da Libertadores com o Grêmio faz estreia no comando da equipe sub-14 nesta quinta

Ex-lateral teve passagem vitoriosa pela base do Ceará. Grêmio / Reprodução

Multicampeão pelo Grêmio, Bruno Cortez inicia nesta quinta-feira (23) uma nova fase dentro do clube. O ex-lateral esquerdo de 39 anos fará a estreia em jogos oficiais no comando técnico da equipe sub-14, que disputa a 20ª Taça da Amizade, em Roca Sales, interior do Rio Grande do Sul.

No Grupo C da competição, o Grêmio terá o Progresso, de Pelotas, o Caxias e o Novo Hamburgo como adversários. Os dois primeiros colocados garantem vaga direta às quartas de final. A decisão do torneio está marcada para o domingo.

— O papel agora é outro. A responsabilidade é formar jogadores. Eu acredito que a base não é só ensinar a jogar, mas ensinar a pensar o jogo, a competir e a se comportar em alto nível. É assim que a gente prepara para o próximo passo, construindo uma mentalidade vencedora — disse.

Cortez iniciou a carreira como técnico no sub-15 do Ceará na temporada passada e conseguiu quatro títulos dos seis disputados na categoria. Pela relação próxima, o Grêmio acompanhou o desenvolvimento da carreira do ex-jogador e o contratou em janeiro deste ano. No período, o treinador investiu na formação e tem as licenças PRO, A e B de treinador de futebol pela CBF.

Multicampeão no Tricolor

Pelo Grêmio, o ex-lateral atuou de 2017 a 2021. No período, conquistou a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e quatro vezes o Campeonato Gaúcho.

Ao longo de sua carreira, jogou, também, por clubes como Botafogo, São Paulo e Benfica. Em 2011, foi convocado para disputar o Superclássico das Américas pela Seleção Brasileira. Seu último clube como jogador profissional foi o Sampaio Corrêa, em 2024, quando anunciou a aposentadoria.