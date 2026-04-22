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Campeão da Libertadores com o Grêmio faz estreia no comando da equipe sub-14 nesta quinta

A 20ª Taça da Amizade, em Roca Sales, será a primeira competição de Bruno Cortez como técnico no clube  

Zero Hora

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