Braithwaite mantém confiança para o Gre-Nal após derrota do Grêmio: "Qualquer momento é bom para um clássico"

O Grêmio mandou a campo um time misto para a estreia na Sul-Americana, contra o Montevideo City Torque, na quarta-feira (8), em partida morna que terminou em 1 a 0 para os uruguaios. Entre os reservas, um dos que recebeu a chance de começar no time inicial foi Braithwaite, no lugar no artilheiro Carlos Vinícius, que ficou em Porto Alegre.

Mesmo com o resultado adverso, somado ao empate sem gols com o Remo pelo Brasileirão, o centroavante diz ter a expectativa alta para o Gre-Nal do próximo sábado (11):

— Um clássico é um clássico. Qualquer momento é um bom momento para um clássico. Eu vejo as coisas assim. Estou positivo. Vamos chegar bem e vamos fazer tudo para ganhar o jogo.

Braithwaite teve chances de abrir o placar (veja no vídeo acima) e de empatar após o gol adversário, mas não conseguiu aproveitá-las. Após a partida, o dinamarquês afirmou que se sente bem fisicamente e que as chances perdidas fazem parte do trabalho.

— Isso faz parte de ser centroavante. Eu vou fazer muitos gols, mas eu vou errar também, faz parte do meu trabalho. Mas uma coisa que todas as pessoas podem ter certeza é que nunca vou perder a confiança, vou seguir trabalhando.

Monsalve

Contra o Torque, Luís Castro montou um meio-campo com Arthur, Noriega e Riquelme. No segundo tempo, os três foram substituidos por Nardoni, Monsalve e Gabriel Mec. Sem ter a formação do setor definida, o técnico realiza testes desde o Gauchão em busca do meio campo ideal.

Ao ser questionado sobre os jogadores com quem gosta de jogar, Monsalve respondeu que a questão é mais coletiva do que individual:

— Eu acho que, às vezes, quando o time não anda bem, ninguém consegue se salvar. Quando todos estamos mal, estamos mal. Quando estamos bem, o time está bem. E é isso, eu acho que temos que ter a maturidade, a responsabilidade de assumir que não foi um bom jogo, mas também ter a tranquilidade de que as coisas vão melhorar.

O próximo compromisso tricolor é o Gre-Nal 452, no sábado (8), pela 11ª rodada do Brasileirão. Na Sul-Americana, o Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (14), contra o Deportivo Riestra, na Arena.