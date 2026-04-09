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Braithwaite mantém confiança para o Gre-Nal após derrota do Grêmio: "Qualquer momento é bom para um clássico"

Fora de casa, Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Montevideo City Torque na estreia da competição

Zero Hora

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