Braithwaite fala sobre dificuldade de marcar gols após retorno de lesão: "O time está sofrendo ofensivamente"

Braithwaite não conseguiu levar perigo ao gol do Riestra. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Deportivo Riestra por 1 a 0, nesta terça-feira (14), e conquistou os primeiros pontos na Sul-Americana. O time de Luís Castro reencontrou a vitória após cinco jogos, mas não apresentou grande futebol. Amuzu, aos 41 minutos do segundo tempo, garantiu o resultado com assistência de Enamorado — ambos começaram o jogo no banco.

Comandante do ataque na partida, Braithwaite teve atuação mediana e não conseguiu levar perigo ao gol adversário. Após o jogo, o centroavante foi perguntado sobre a queda de rendimento em relação ao período anterior à lesão que o deixou fora dos gramados por meses. O dinamarquês respondeu que o momento da equipe é uma dificuldade:

— Não sou diferente de antes. Agora o time está sofrendo um pouco mais ofensivamente. Mas temos que seguir em frente, positivo, sempre acreditando, e eu sou o mesmo jogador como antes.

— São sempre os jogadores que estão em campo que têm que buscar soluções, só isso. Hoje tivemos a vitória, vai dar confiança para o time e agora temos que seguir em frente. Temos que arriscar um pouco mais com a bola, tentar fazer o último passe, chutar mais, essas coisas. Para fazer algo diferente, que não só tocar a bola lado a lado, tentarmos algo mais — completou.

Braithwaite também comentou sobre a disputa de posição com o artilheiro Carlos Vinicius:

— O Carlos é meu companheiro, nós dois queremos ajudar o time, não como rivalidade, é mais para ajudar o time, para que o Grêmio siga ganhando, é assim que eu vejo as coisas.

O Grêmio volta a campo no sábado (18), diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão. Já o próximo compromisso pela Sul-Americana será no dia 29 de abril, contra o Palestino, no Chile.