Atacante do Grêmio vira desfalque para jogo contra o Palestino

Amuzu sofreu entrada no tornozelo direito no final da vitória sobre o Coritiba. eff / Agencia RBS

O Grêmio não contará com o atacante Francis Amuzu na partida contra o Palestino, nesta quarta-feira (29), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O belga será preservado depois de sofrer uma entrada forte no tornozelo direito, na vitória sobre o Coritiba, no último domingo (26), que inclusive gerou a expulsão do zagueiro adversário.

Apesar do trauma no pé, o jogador pode viajar para Santiago na tarde desta terça (28), já que a delegação gremista irá direto para Curitiba onde, no sábado (2), enfrentará o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Assim, poderia participar do treinamento em solo chileno.

Time reforçado

Sem Amuzu, Tetê pode ingressar na equipe, empurrando Enamorado para o lado esquerdo de ataque. A outra opção seria a entrada do meia Willian, recuperado de lesão muscular, o que impactaria no posicionamento de Gabriel Mec.

Outra ausência certa é o volante Juan Nardoni, que foi expulso na última rodada contra o Riestra. Por outro lado, o zagueiro Viery e o centroavante Carlos Vinícius, que estão suspensos pelo Brasileirão e não poderão ser utilizados em Curitiba.

Preocupado com a classificação na Copa Sul-Americana, o técnico Luís Castro deve escalar o que tem de melhor no Chile. Neste momento, o Tricolor ocupa a segunda colocação do Grupo F, com três pontos. A liderança é do Montevideo City Torque que, às 19h desta quarta-feira, visita o Riestra, em Buenos Aires.