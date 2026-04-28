Atacante do Grêmio vira desfalque para jogo contra o Palestino

O Grêmio não contará com o atacante Francis Amuzu na partida contra o Palestino, nesta quarta-feira (29), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
O belga será preservado depois de sofrer uma entrada forte no tornozelo direito, na vitória sobre o Coritiba, no último domingo (26), que inclusive gerou a expulsão do zagueiro adversário.
Apesar do trauma no pé, o jogador pode viajar para Santiago na tarde desta terça (28), já que a delegação gremista irá direto para Curitiba onde, no sábado (2), enfrentará o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Assim, poderia participar do treinamento em solo chileno.
Time reforçado
Sem Amuzu, Tetê pode ingressar na equipe, empurrando Enamorado para o lado esquerdo de ataque. A outra opção seria a entrada do meia Willian, recuperado de lesão muscular, o que impactaria no posicionamento de Gabriel Mec.
Outra ausência certa é o volante Juan Nardoni, que foi expulso na última rodada contra o Riestra. Por outro lado, o zagueiro Viery e o centroavante Carlos Vinícius, que estão suspensos pelo Brasileirão e não poderão ser utilizados em Curitiba.
Preocupado com a classificação na Copa Sul-Americana, o técnico Luís Castro deve escalar o que tem de melhor no Chile. Neste momento, o Tricolor ocupa a segunda colocação do Grupo F, com três pontos. A liderança é do Montevideo City Torque que, às 19h desta quarta-feira, visita o Riestra, em Buenos Aires.
Uma provável escalação para iniciar a partida às 21h30min desta quarta teria: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Leonel Pérez (Noriega), Arthur, Tetê (Willian), Gabriel Mec e Enamorado; Carlos Vinícius.