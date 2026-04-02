Atacante do Grêmio perde espaço

André Henrique durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Uma ausência chama a atenção na delegação do Grêmio em São Paulo. André Henrique, que chegou a ser a primeira opção para reposição no ataque, está fora por desconforto muscular.

O jogador perdeu espaço com a volta de Braithwaite e ascensão de jovens. André Henrique teve proposta recusada para atuar na Turquia na última janela de transferências.

Segundo o clube, André Henrique está com problemas físicos. Além dele, Pérez e Balbuena tiveram lesões musculares, enquanto Willian e Arthur também apresentaram desconfortos musculares nos últimos dias.

Willian, Arthur e André Henrique. A opção é não arriscar perdê-los com o agravamento das situações para lesões durante a maratona de abril que prevê nove partidas em 28 dias.

Em paralelo, o Tricolor vê André Henrique com menos espaço em virtude do rendimento de Carlos Vinícius, artilheiro gremista, e a volta de Braithwaite, após cirurgia no tendão de Aquiles. Desta forma, ele virou a terceira alternativa para a referência do ataque.

André Henrique já foi testado como ponta, mas também vê a concorrência forte com Enamorado, Tetê, Amuzu e os jovens Mec e Roger. Com isso, ele tem sido preterido até das reposições imediatas.

A última vez que o camisa 77 entrou em campo foi nos minutos finais do Gre-Nal 450, vencido por 3 a 0, na Arena, pela ida da final do Gauchão. Ele completou um mês de inatividade em partidas.

André Henrique aceitou uma oferta do Göztepe, da Turquia, que desde dezembro tentou levá-lo com uma proposta de 2 milhões de euros, recusada pelo Tricolor. Houve uma tentativa em fevereiro antes do fechamento da janela europeia.