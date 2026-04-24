As pistas para o futuro do Grêmio que foram observadas no treino aberto

Treino deste sexta-feira (24) teve a presença da imprensa no CT Luiz Carvalho. Marco Souza / Agência RBS

Por nove minutos, Luís Castro abriu os portões do CT Luiz Carvalho para a imprensa nesta sexta-feira (24). Cronometrado no relógio, o período permitiu acesso ao modelo de trabalho da comissão técnica. E com algumas pistas do que virá nos próximos dias no Grêmio.

O trabalho técnico não deu pistas claras da escalação. Mas a operação reforçou algo que é dito nos bastidores. A organização, funcionamento e clareza das orientações é uma das marcas do trabalho de Castro. Mesmo que seja muito difícil de tirar impressões definitivas de apenas alguns minutos de visualização de um treinamento.

Na verdade, o período de permanência da imprensa no campo foi muito maior. Além da parte do trabalho técnico, o aquecimento também teve acesso liberado. Enquanto Luís Castro se aproximou do grupo de repórteres para uma rápida conversa.

No bate-papo, o técnico explicou que a administração da carga de jogos e treinos será feita com base nos dados coletados pela comissão técnica. Um jogo em especial terá atenção ainda maior. No gramado sintético do Athletico-PR, no dia 2 de maio, em virtude do piso não ser igual ao dos melhores campos artificiais, o time deve ter algumas preservações.

Retornos

Mas antes do compromisso do dia 2 de maio, o Grêmio terá alguns retornos muito comemorados. Willian deve ser opção a partir do jogo contra o Palestino, na próxima quarta-feira (29). Kannemann e João Pedro também participaram das últimas atividades, com possibilidade de aproveitamento nos próximos dias.

Villasanti, que fez um trabalho leve no campo, também poderá reaparecer em maio. De muletas, Marlon ainda será ausência por um período maior.