Artilheiro do Brasileirão, Carlos Vinícius tem estatística que supera a de Luis Suárez

Carlos Vinícius chegou ao Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Não tenha dúvidas que quando a escalação do Grêmio for anunciada antes da partida contra o Remo, no domingo (5), Carlos Vinícius será o jogador mais aplaudido pelos presentes na Arena para o jogo das 20h30min. Sozinho, ele é autor de metade dos gols do Grêmio no Brasileirão.

Com sete gols, o centroavante é o artilheiro da competição. A quantidade de bolas na rede impressiona pela precisão. Não são necessárias muitas chances para marcar. No jogo contra o Palmeiras, na quinta-feira (2), foram três arremates e um gol.

Também não é preciso uma oportunidade clara pra marcar. Carlos Vinícius tem uma quantidade de gols quase duas vezes maiores que o esperado. Seus gols não são simples.

Pelas posições em que desferiu seus 20 chutes no Brasileirão, o expected goals (gols esperados) é de 3,93. Como comparação, o atacante colorado Borré tem um expected goals de 3,96 e marcou apenas uma vez na competição.

Ele tem um aproveitamento de 35% nos chutes. Em média, a cada 2,8 chutes ele marca um gol. Como comparação, Luis Suárez em 2023, marcou 17 gols, uma quantidade maior que os gols esperados, mas com um aproveitamento de 13,2%.

Entre os principais artilheiros deste Brasileirão, o índice só fica abaixo do volante Danilo, agora Danilo Santos, do Botafogo e da Seleção Brasileira. Ele tem cinco gols em 11 finalizações.

Antes das finais do Gauchão, o técnico Luís Castro teceu elogios ao centroavante.

— É um jogador de qualidade, um desempenho ótimo ao longo da temporada. As oscilações que possa ter é fruto do que é a equipe e como a equipe o serve. Tem que ser a equipe a trabalhar para ele. Ele se entrega aos cinco momentos do jogo.

Ter um atacante seu na artilharia no Brasileirão não é muito comum para o torcedor gremista. Somente três jogadores do clube terminaram o torneio como artilheiro. A honraria foi atingida por Paulo Nunes (1996), Rodrigo Fabri (2002) e Jonas (2010).

A chegada no Grêmio é uma guinada após um período de infertilidade. Antes de assinar com o clube gaúcho, passou por um período de grande seca. Mais de ano sem fazer gol.

O Grêmio trabalho pela permanência do jogador na Arena. Seu vínculo com o clube dura até o fim do ano. A partir de junho poderá assinar um pré-contrato om outra equipe.

Interessados não faltam. Los Angeles FC e o Inter Miami demonstraram interesse em seus gols. O mesmo vale para clubes da Europa e do futebol árabe. A prioridade e a única negociação de momento é pela permanência no Grêmio.

Os números no Brasileirão