Grêmio

Baixa no Tricolor
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Arthur tem lesão muscular e vira desfalque do Grêmio; confira o tempo de parada

Além do meio-campista, Amuzu também está fora do times nos próximos jogos

Saimon Bianchini

Direto de Santiago

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