Arthur tem lesão muscular e vira desfalque do Grêmio; confira o tempo de parada

Arthur sentiu uma lesão muscular após o empate sem gols contra o Palestino. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em Santiago, no Chile, o Grêmio abriu a preparação para enfrentar o Athletico-PR, em Curitiba, no próximo sábado (2), pelo Brasileirão. O Tricolor já sabe que terá mais duas baixas importantes, além de Carlos Vinícius e Viery: Amuzu e Arthur.

O caso de Arthur é a principal novidade. O meio-campista sentiu uma lesão muscular após o empate sem gols contra o Palestino, do Chile. Segundo informado pelo Grêmio, o jogador foi diagnosticado com lesão grau 1 no reto-femoral da coxa direita. A previsão de retorno está entre duas e três semanas.

Sendo assim, Arthur deve perder no mínimo quatro partidas, sendo duas pelo Brasileirão (Athletico-PR e Flamengo), uma pela Sul-Americana (Deportivo Riestra) e o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil contra o Confiança. No pior dos cenários, o volante também desfalca em mais um jogo do Campeonato Brasileiro (Bahia) e da Sul-Americana (Palestino)

Já Amuzu ainda se recupera de lesão no tornozelo. O ganês ficou em Porto Alegre em virtude de edema ósseo no tornozelo direito. Ele fez exames e não possui condições de atuar. A opção é de tratamento em Porto Alegre para plena recuperação e retorno diante do Deportivo Riestra, na Argentina, na próxima semana, pela Sul-Americana.

A atividade, realizada nesta tarde, nas dependências do Colo-Colo, foi mais física para quem participou da partida. Os reservas treinaram com bola.

A comissão técnica deverá esboçar a formação apenas nesta sexta, num gramado sintético, para adequar os jogadores ao campo da Arena da Baixada. A viagem a Curitiba ocorre no turno da tarde. A estratégia é de um time mais físico pelas características do adversário. Enamorado, Mec e Willian devem ficar no banco.

Jogos em que Arthur não deve estar em campo

Cenário otimista

02/05 - Athletico-PR x Grêmio (Brasileirão)

05/05 - Deportivo Riestra x Grêmio (Sul-Americana)

10/05 - Grêmio x Flamengo (Brasileirão)

14/05 - Confiança x Grêmio (Copa do Brasil)

Cenário pessimista

17/05 - Bahia x Grêmio (Brasileirão)

20/05 - Grêmio x Palestino (Sul-Americana)