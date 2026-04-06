Arthur revela ter voltado de lesão antes do ideal e comenta renovação com o Grêmio: "Não é tão simples"

Arthur falou após empate sem gols com o Remo na Arena. Saimon Bianchini / Agência RBS

Depois de desfalcar o Grêmio contra o Palmeiras, na última quinta-feira (2), Arthur voltou a jogar diante do Remo, neste domingo (5). Ele saiu do banco no intervalo da partida e viu seu time ficar no 0 a 0 na Arena.

Após a partida, ele falou sobre o momento do Tricolor, o seu retorno antecipado do departamento médico e também sobre a renovação de seu vínculo com o clube.

— Estamos realmente abaixo do esperado, a torcida tem razão de cobrar, temos que ter a humildade de saber que temos que melhorar e trabalhar mais — iniciou o volante em entrevista.

O retorno "antes do previsto"

Após o título do Gauchão, Arthur sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalcou o Grêmio por cerca duas semanas.

— Voltei antes do previsto, contra o Vasco, que não era o recomendado, e depois tive uma recaída — revelou.

O volante explicou que a prioridade era recuperar totalmente o problema físico, mas optou por acelerar o processo para ajudar o time. E fez o mesmo para a partida contra o Remo:

— O foco era zerar, curar bem todo o desconforto, para ter continuidade. Não adianta voltar mais ou menos, fazer um jogo, machucar e ficar dois de fora. Voltei antes de novo. Até o ideal recomendado era não voltar para esse jogo, mas me senti confiante.

— Os médicos recomendaram segurar um pouco, mas eu expressei minha vontade de jogar. Se tivesse uma recaída, eu assumia a responsabilidade. Sempre falei: em primeiro lugar é o Grêmio — completou.

Renovação de contrato

Emprestado pela Juventus até junho, o jogador ainda destacou o desejo de permanência no clube, que negocia com os italianos. O contrato não tem opção de compra. Ou seja, o Grêmio precisa estender o empréstimo ou tentar uma oferta para contratar Arthur em definitivo.

— Eu tenho um contrato a ser seguido. Eu e o Grêmio conversamos e os dois gostariam de continuar, de estender esse vínculo. Da minha parte, falei que quero ficar, mas tem a Juventus no meio, não é tão simples assim — disse Arthur.