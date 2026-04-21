Arthur e Pavon são homenageados antes de jogo entre Grêmio e Confiança

Arthur e Pavon chegaram aos 100 jogos pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Antes da bola rolar para Grêmio e Confiança, nesta terça-feira (21), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, dois jogadores da equipe gaúcha foram homenageados.

Arthur e Pavon completaram 100 jogos pelo Tricolor na derrota diante do Cruzeiro, no sábado (18), pelo Brasileirão. Nesta terça, na Arena, ambos receberam das mãos do presidente Odorico Roman um pequeno troféu e uma camiseta com o número 100 nas costas em função da marca.

O volante tem maior carinho do torcedor por conta das conquistas de sua primeira passagem. Foi campeão da Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017) e da Recopa Sul-Americana (2018). Desde o ano passado, ele está emprestado ao Tricolor pela Juventus, com vínculo válido até junho.

Já Pavon é um nome mais contestável. Ele chegou ao Grêmio em 2024 para jogar como atacante pelo lado. Contudo, passou a jogar como lateral-direito a partir da chegada de Luís Castro, no começo do ano.

Em 100 partidas pelo Tricolor, Pavon soma oito gols e 17 assistências. Já Arthur possui sete gols e quatro passes para gol.