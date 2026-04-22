Grêmio

Fechado com o técnico
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Após vitória do Grêmio sobre o Confiança, Arthur sai em defesa de Luís Castro: "Vamos com ele até o final"

Tricolor venceu com dois gols marcados na segunda etapa; decisão da vaga será dia 14 de maio

Zero Hora

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