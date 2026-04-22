Após vitória do Grêmio sobre o Confiança, Arthur sai em defesa de Luís Castro: "Vamos com ele até o final"

Capitão gremista voltou a ter destaque pela equipe. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio não teve dificuldades para vencer na estreia pela Copa do Brasil. No jogo de ida da quinta fase, contra o Confiança, na Arena, o Tricolor fez 2 a 0, com gols de Carlos Vinícius e de Amuzu.

Após algumas partidas abaixo do esperado, Arthur voltou a ter protagonismo na equipe e foi um dos destaques da vitória gremista. Após o apito final, ele comentou sobre a cobrança recente enfrentada pelo clube, que não vinha de uma boa sequência de resultados.

— A gente entende a cobrança da torcida, temos a nossa cobrança interna também. É sinal que queremos ganhar, queremos mudar e não estamos cômodos com a situação. Nosso treinador sabe que confiamos nele, vamos com ele até o final. Ele não precisa provar nada a ninguém, olha a carreira dele, é um privilégio para nós trabalhar com ele — destacou Arthur.

O camisa 8 seguiu em defesa de Luís Castro e explicou que a retomada dos resultados positivos depende dos jogadores:

— Tem muitas coisas dentro de campo que o treinador não pode ir lá fazer. Então, a gente entende essa cobrança, entende que temos essa responsabilidade, mas estamos trabalhando. Esse é o primeiro passo para uma mudança.