Após subir cinco jovens, Grêmio prepara mais quatro garotos da base para Luís Castro

Lateral-direito Vitor Ramon é uma das alternativas observadas em treinos. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

A estratégia do Grêmio em 2026 é revelar jogadores para colaborar com a equipe em campo e com as finanças. Recentemente, o clube promoveu cinco atletas das categorias de base ao time principal. E mais quatro são preparados para Luís Castro.

Caso aproveitem as chances, há perspectiva de fixação no grupo: os laterais Vitor Ramon e Pedro Gabriel, este último titular contra o Palmeiras pelas ausências de Marlon e Caio Paulista, o volante Zortéa e o meia Jefinho, que já ganharam minutos recentemente.

Desde a pré-temporada, cinco garotos foram chamados para treinos e jogos do Gauchão: Menegon, Luís Eduardo, Tiaguinho, Roger e Gabriel Mec estavam no grupo campeão estadual. Só o goleiro não entrou em campo.

Em março, o Tricolor fez o comunicado oficial da promoção do quinteto. A medida ativa gatilhos contratuais com valorização salarial em alguns casos na política interna de formação.