Após o Gre-Nal, Grêmio se reapresenta e inicia trabalhos para enfrentar o Riestra

Técnico Luís Castro terá apenas o treino de segunda-feira para definir a equipe que enfrentará o time argentino. Grêmio / Reprodução

Menos de 12 horas depois de empatar o Gre-Nal no Beira-Rio, o elenco do Grêmio se reapresentou para trabalhos no CT Luiz Carvalho na manhã deste domingo (12). A atividade serviu para abrir os preparativos para receber o Deportivo Riestra, pela Copa Sul-Americana.

Jogadores que foram titulares no clássico não participaram do treino com bola. No gramado, apenas atletas que foram reservas (como Leonel Pérez, Balbuena e Caio Paulista) e aqueles que sequer foram relacionados (como Jefinho, Riquelme e Vitor Ramon).

Como o duelo com os argentinos está agendado para iniciar às 19h de terça-feira (14), o técnico Luís Castro terá apenas o treinamento de segunda (13) para definir a escalação que será mandada a campo.

Desta forma, não está definida a estratégia para a segunda partida do torneio continental: se jogará um time misto ou totalmente reserva. Expulso contra o Inter, o zagueiro Viery deverá ser utilizado, pois precisará cumprir suspensão diante do Cruzeiro, no próximo sábado (18), em Belo Horizonte.