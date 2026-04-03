Após novo tropeço, Grêmio minimiza rendimento como visitante: "Nossa postura não é medrosa"

Derrota para o Palmeiras foi a quarta no Brasileirão. ETTORE CHIEREGUINI/ / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Um ponto em 15 disputados. Esse é o desempenho do Grêmio como visitante no Brasileirão. Só não é o pior porque Cruzeiro, Remo e Vitória têm saldos de gols inferiores ao Tricolor. A má campanha fora de casa foi reforçada pela derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, nesta quinta-feira (2).

O único ponto somado foi contra a Chapecoense. A campanha longe da Arena ainda conta com derrotas para Palmeiras, Vasco, São Paulo e Fluminense. O técnico Luís Castro admitiu os números não mentem e que, pelos resultados, o seu trabalho é fraco.

Ao ser específico sobre o desempenho como visitante, lamentou oportunidades perdidas.

— Em casa, concretizarmos em pontos toda nossa dedicação. Fora, tivemos próximos em vários jogos, mas não conseguimos. É uma temporada difícil, que provoca sofrimento pontual. Podemos lutar pela possibilidade de entrar na Libertadores — analisou.

O vice de futebol Antonio Dutra Júnior optou por um caminho mais ameno, apesar de admitir que o departamento de futebol quer um aproveitamento muito mais alto do que o atual.

Para as dificuldades enfrentadas na arrancada do Brasileirão, observou que o elenco passa por uma remodelação e que diversos jovens da base ganham suas primeiras oportunidades.

— O Grêmio jogou de igual para igual com o Palmeiras. O Grêmio tem se apresentado fora e dentro com comportamento similar, de propor o jogo. São circunstâncias das partidas. Nosso postura fora de casa não é medrosa, é de enfrentamento — garantiu.

Antes de voltar a atuar longe do seu torcedor, o Grêmio enfrenta o Remo, domingo (5), na Arena. Na sequência terá duas partidas como visitante. A primeira contra o Montevidéo City Torque, pela Sul-Americana, e, depois, o Gre-Nal, no Beira-Rio.

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