Após empate no Gre-Nal, Luís Castro admite pressão no Grêmio: "Estamos desconfiados de nós mesmos" 

Treinador reconheceu jogo abaixo tecnicamente no Beira-Rio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Gre-Nal 452, disputado na noite deste sábado (11), acabou empatado em 0 a 0. Com o resultado, o Grêmio chegou a cinco jogos sem vitória, somando Brasileirão (quatro) e Copa Sul-Americana (estreia).

Questionado sobre o momento difícil do Tricolor, o técnico Luís Castro reconheceu a pressão. E revelou um diagnóstico que aponta para o emocional.

— Tivemos muita vontade de ganhar o jogo. Aqui e ali, algumas falhas técnicas na saída de bola, no último terço. Acho que estamos desconfiados de nós mesmos, e essa desconfiança leva a erros — pontuou.

No entanto, disse estar habituado a isso. E que a resposta para sair do momento difícil está no trabalho:

— Fazer o que sempre fiz. Entendo a pressão, estou habituado a ela a vida toda. O futebol é assim. A pressão existe para todo mundo, e me dou bem com ela — frisou.

O jogo também foi marcado por um nível baixo tecnicamente, com erros individuais e coletivos, que comprometeram a partida. Questionado sobre o nível, o técnico Luís Castro concordou com a avaliação.

— O jogo não foi bem jogado. Merecia um jogo melhor. Foram muitos erros individuais, não foi muito fluído — admitiu.

Após o empate no Gre-Nal, o Grêmio volta a campo na terça-feira (14), às 19h, contra o Riestra, pela segunda rodada da Sul-Americana. No sábado (18), pelo Brasileirão, visita o Cruzeiro, às 20h30min, no Mineirão.

Confira a entrevista coletiva de Luís Castro