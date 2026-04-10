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Antiga patrocinadora do Grêmio é alvo de operação do MPRS por promover rifas eletrônicas ilegais

Empresa teve relação conturbada com a torcida gremista ao prometer a contratação de um jogador na janela do meio do ano passado

Lucas Katsurayama

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