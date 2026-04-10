Antiga patrocinadora do Grêmio é alvo de operação do MPRS por promover rifas eletrônicas ilegais

Operação ocorreu nesta sexta-feira. MPRS / Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realizou nesta sexta-feira (10) a operação Estrela Cadente. O objetivo foi apurar a prática de rifas eletrônicas ilegais por parte de uma antiga patrocinadora do Grêmio. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André e São Caetano.

Conforme apurado por Zero Hora, a empresa alvo da operação é a Pix das Estrelas. A investigação também busca analisar possíveis fraudes patrimoniais e lavagem de dinheiro por parte da empresa, que fazia uso indevido do nome de clubes de futebol para gerar legalidade às campanhas.

Segundo nota do MPRS, as rifas eram promovidas por meio da comercialização de "cotas" ou "e-books" e prometiam prêmios em dinheiro, além de bens. De acordo com os promotores, “a empresa promovia sorteios travestidos de rifas. E, para poder usar o nome e marca dos clubes, ter um alcance maior e conferir aparência de legalidade às ações, firmava patrocínios com clubes de futebol e torcidas organizadas”.

A operação, que contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo (MPSP), apreendeu celulares, computadores, mídias eletrônicas, documentos, contratos, registros financeiros e outros materiais capazes de comprovar a organização das rifas, assim como a eventual participação de terceiros na prática de lavagem de dinheiro.

Citado na nota, o Avaí também foi patrocinado pela marca e também foi associado de forma irregular às ações da empresa.

Relembre a relação conturbada

A Pix das Estrelas foi anunciada como patrocinadora gremista em agosto do ano passado, ocupando um espaço ao centro da camisa, no peito, entre o escudo do clube e a logo da Umbro.

A parceria anunciava que os torcedores poderiam ganhar R$ 300 mil no Pix ou um carro, além de outras premiações em dinheiro com 50 números premiados.

A relação com o clube e com a torcida piorou em função da campanha "Movimento Imortal", que prometia trazer mais uma "estrela" para o Grêmio. A janela de transferências fechou e nenhum nome foi anunciado. A Zero Hora apurou na época que o jogador desejado era Willian, que acabou fechando com o clube após o fechamento da janela, já que estava sem contrato.

A ideia partia do torcedor comprar o produto da marca para viabilizar a contratação do atleta. Como não aconteceu dentro do prazo, a empresa anunciou o ressarcimento integral a todos os torcedores.