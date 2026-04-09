Antes do Gre-Nal, Grêmio perde para o City Torque na estreia da Sul-Americana

Agüero marca para o City. Doeria menos no torcedor gremista se o Agüero fosse Kun Agüero, e o City fosse o Manchester City, de Pep Guardiola. Mas tratava-se de Eduardo Agüero, do Montevidéo City Torque, de Marcelo Mendez. Os homônimos uruguaios venceram o Grêmio por 1 a 0, na primeira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

Com o resultado no Estádio Centenário, o Grêmio chega para o Gre-Nal com quatro partidas seguidas sem vencer. A derrota deixa pressionado o técnico Luís Castro para o clássico de sábado (11), às 20h30min, pelo Brasileirão.

Como Palestino e Deportivo Riestra ficaram no 0 a 0 na outra partida da chave, o Grêmio fecha a rodada na lanterna.

O Grêmio de grandes batalhas no Centenário, entrou em um estádio quase desértico. Os poucos assentos ocupados tinham mais gremistas do que os donos da casa. Sem altitude, sem pressão da torcida e sem todos os titulares. A linha de defesa foi reserva. O meio-campo semititular, com Noriega e Arthur. O ataque semireserva, com um titular (Tetê ou Enamorado).

A consequência foi um primeiro tempo semi-interessante. O Grêmio teve suas oportunidades. O City Torque teve suas chances. O placar ficou no 0 a 0.

Por cerca de 15 minutos, o time de Luís Castro se avizinhou do gol uruguaio. Foram quatro oportunidades. A melhor delas, a última, saiu das estatísticas das chances criadas. Após o misto de chutão e lançamento de Kannemann, Braithwaite ingressou na área e se chocou com Montes. Pênalti marcado, mas não cobrado. Porque após rever a jogada no VAR, a arbitragem voltou atrás na decisão.

Como voltou atrás na expulsão de Noriega por falta sobre Rodríguez. O volante gremista acertou a perna do adversário, mas, na revisão, a intenção não foi constatada e a ficha do jogador gremista foi limpa. Eram 41 minutos de jogo.

Pouco antes, Braithwaite desperdiçou uma oportunidade cristalina. O passe do adversário parou no seus pés. Frente a frente com o goleiro, seu chute não venceu Torgnascioli.

O City Toque também assustou o Grêmio nas duas pontas da primeira etapa. No começo da partida, Weverton salvou chute da risca da grande área disparado por Pizzichillo. Nos acréscimos, o goleiro soqueou um escanteio com o gol olímpico como destino.

Segundo tempo

Palmeiras, Remo e Montevideo City Toque. Nessas três últimas partidas, Castro mexeu no time no atacado. Três trocas de uma vez aos 10 minutos. Nardoni, Mec e Amuzu entraram com uma bronca para resolver. Os uruguaios venciam por 1 a 0.

Logo aos 3 minutos, Obregón recebeu com espaço na esquerda. Agüero teve espaço para chutar. Mesmo não muito longe de Weverton, a bola passou pelo goleiro para encontrar a rede. Encontro que o Grêmio não teve com o bom futebol.

O Torque manteve o Grêmio longe do seu gol por boa parte da etapa final. O time gremista, com grande esforço, rondou a área adversária. Mas nada que preocupasse o goleiro Torgnascioli.

Narração do gol do City Torque pela Rádio Gaúcha:

Confira a entrevista coletiva de Luís Castro:

Copa Sul-Americana — 1ª rodada —8/4/2026

CITY TORQUE (1)

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo (Diogo Guzmán, 36’/2 ºT), Gonzalo Montes (José Tarán, 40’/2ºT) e Pablo Siles (Bautista Kociubinski, 16’/2ºT); Ramiro Lecchini (Kevin Silva, 40’/2ºT), Salomón Rodríguez e Esteban Obregón. Técnico: Marcelo Mendez

GRÊMIO (0)

Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Caio Paulista; Noriega (Nardoni, 10’/2ºT), Arthur (Monsalve, 17’/2ºT) e Riquelme (Gabriel Mec, 10’/2ºT); Tetê (André Henrique, 24’/2ºT) Enamorado (Amuzu, 10’/2ºT) e Braithwaite. Técnico: Luís Castro

GOL: Agüero, aos 3 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS: Siles e Guzmán (MCT); Marcos Rocha e Kannemann (G)

ARBITRAGEM: Augusto Aragon, auxiliado por Christian Lezcano e Ricardo Baren. VAR: Gabriel González (quarteto equatoriano)

LOCAL: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Próximo jogo

Quinta-feira, 11/4 – 20h30min

Inter x Grêmio

Beira-Rio – Brasileirão (11ª rodada)