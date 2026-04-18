Os pontos que ligam Luís Castro e Artur Jorge, adversários pela primeira vez neste sábado

Luís Castro e Artur Jorge irão se enfrentar pela primeira vez. Lucas Uebel e Gustavo Aleixo / Grêmio/Divulgação e Cruzeiro/Divulgação

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste sábado em partida da 12ª rodada do Brasileirão. O confronto coloca dois técnicos portugueses frente à frente, mas com uma relação que vai além do mesmo país de nascença.

Ex-zagueiro e com trajetória marcante no Braga, Artur Jorge se aposentou dos gramados em 2005, quando defendia o Penafiel, modesto clube português que retornou à primeira divisão naquela temporada.

No ano anterior, cruzou o caminho de Luís Castro, atualmente no Grêmio. Na época, o técnico ainda tinha uma carreira tímida na casamata e chegou para assumir a equipe portuguesa em setembro.

Aos 32 anos, Artur Jorge era um dos mais experientes do elenco, mas enfrentava problemas físicos. Tanto é que foi relacionado por Castro apenas em uma partida, a vitória contra o União Leiria por 2 a 1. No fim, ele nunca foi escalado pelo treinador. Os dados são do Ogol.

Uma grave lesão no joelho agravou a situação física do atual treinador do Cruzeiro na época, o que provocou o fim da carreira de forma breve. Apesar do curto contato no mesmo clube, Luís Castro guarda com carinho o período e diz ter uma boa relação com o compatriota.

O ponto em comum no Brasil

Outra ligação interessante entre os treinadores é o Botafogo, equipe em que ambos fizeram trabalhos elogiados. Luís Castro chegou primeiro e comandou o clube entre 2022 e 2023, período de reformulação e início da era SAF de John Textor.

O destaque ficou por conta da arrancada no Brasileirão de 2023. Castro deixou o Botafogo na liderança da competição com 30 pontos, sete de diferença para o vice-líder Grêmio, em 36 disputados. Seus sucessores Bruno Lage, Lucio Flávio e Tiago Nunes não mantiveram o mesmo ritmo, e o clube carioca perdeu o título.

Quem conseguir manter e até melhorou foi o próprio Artur Jorge, contratado em abril de 2024. Ele liderou o Botafogo nos títulos da Libertadores e do Brasileirão daquele ano, que está marcado na história da equipe.