Amuzu preocupa o Grêmio e pode ser desfalque por mais tempo

A vitória contra o Coritiba, no último final de semana, na Arena, rendeu uma preocupação no ambiente gremista: Amuzu. O ponta ganês teve uma lesão no tornozelo direito e virou desfalque para enfrentar o Palestino, nesta quarta-feira (29), pela Sul-Americana.
O Departamento Médico vetou o atleta dos dois treinos que ocorreram antes da viagem ao Chile.
O Grêmio optou por mantê-lo em Porto Alegre para intensificar a recuperação. Nos bastidores, o Tricolor deixa Amuzu como dúvida para enfrentar o Athletico-PR, em Curitiba, no final de semana — por causa da lesão, mas também pelo gramado sintético da Arena da Baixada.
O clube emendará a passagem por Santiago com a ida à capital paranaense. Nardoni, expulso na Sul-Americana, deve se juntar à delegação no Paraná. Carlos Vinícius e Viery, suspensos no Brasileirão, retornam a Porto Alegre.