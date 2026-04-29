Amuzu preocupa o Grêmio e pode ser desfalque por mais tempo

Amuzu sofreu lesão contra o Coritiba, na Arena, domingo (27). Renan Mattos / Agencia RBS

O Departamento Médico vetou o atleta dos dois treinos que ocorreram antes da viagem ao Chile.

O Grêmio optou por mantê-lo em Porto Alegre para intensificar a recuperação. Nos bastidores, o Tricolor deixa Amuzu como dúvida para enfrentar o Athletico-PR, em Curitiba, no final de semana — por causa da lesão, mas também pelo gramado sintético da Arena da Baixada.