Alinhado com o Grêmio, Willian contrata fisioterapeuta para tratar lesão em dois turnos

Willian soma 16 partidas e duas assistências pelo Grêmio em 2026. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Em recuperação de lesão, o meia-atacante Willian, do Grêmio, contratou um fisioterapeuta particular para tratar o problema na coxa direita em dois turnos. A decisão foi alinhada com o clube.

Em 4 de abril, o Tricolor informou em nota que o jogador teve diagnosticada uma tendinopatia crônica na musculatura posterior da coxa direita. O prazo de afastamento anunciado era de quatro a seis semanas, e se mantém o mesmo até a publicação desta matéria.

O tratamento particular é complementar. Em um dia normal, Willian tem feito fisioterapia nas dependências do clube e o extra fora. Os profissionais de saúde conversam entre eles para alinhar a recuperação.

No início da temporada, o atleta de 37 anos relatou dores na região, mas seguiu jogando. O problema ia e voltava, e por isso houve a decisão de afastá-lo para uma recuperação plena. Ele deve reforçar a equipe de Luís Castro em maio.