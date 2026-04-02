Afirmado no Grêmio, Weverton reencontra o Palmeiras

Weverton disputou oito temporadas pelo Palmeiras. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mesmo que o jogo contra o Palmeiras seja na Arena Barueri, nesta quinta-feira (2), é bom Weverton estar atento para não entrar no vestiário errado. Após 448 jogos, oito temporadas e muitas taças, o goleiro do Grêmio enfrentará o ex-clube pela primeira vez na partida das 21h30min, pelo Brasileirão.

Estes anos defendendo a meta palmeirense o colocaram entre os principais nomes da posição na história do clube. Ele ombreia com goleiros como Oberdan, Emerson Leão, Veloso, Valdir de Moraes e Marcos. Isso para alguns. Para Abel Ferreira, não há dúvidas.

— O Weverton tem contrato, é jogador do Palmeiras, ganhou título comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não — afirmou o técnico palmeirenses antes de Weverton assinar com o Grêmio.

Juntos conquistaram 10 títulos pelo Palmeiras. Weverton ergueu outras duas taças antes da chegada do português. Os troféus vão da Libertadores ao Paulistão.

— O Weverton sempre deu a sua parcela de contribuição para que o Palmeiras alcançasse todos esses títulos. É um goleiro super regular. Joga sempre muito bem posicionado, muito bom debaixo dos paus. É muito bom na saída de bola, tem um trabalho fantástico com os pés. É um goleiro que não corre risco, ele joga simples e objetivo — sublinha Carlos Pracidelli, ex-preparador de goleiros e auxiliar técnico do Palmeiras em 2018, primeiro anos de Weverton no clube.

Acreano, 38 anos, Weverton dificilmente somará tantos jogos como goleiro gremista. Mas, em poucos meses de Arena, já deixou sua marca e agregou mais um troféu em sua coleção. O goleiro foi peça-chave na campanha do título gaúcho. Entre os pontos altos, está a defesa de um pênalti na semifinal contra o Juventude.

A contribuição de Weverton vai além da experiência e das defesas. Sua postura no dia a dia colabora para um ambiente saudável.

— E eu gostava muito da sua personalidade. Era um jogador de equipe, tinha um equilíbrio muito bom, sabia escutar as instruções. Ele também propõe coisas, sempre construtivas. No Grêmio, ele tem todas as condições de ganhar tudo. Caiu como uma luva nesse Grêmio que está sendo construído aí pelo Luís Castro — observa Fabiano Soares, seu técnico nos tempos de Athletico-PR.

Se Weverton é uma certeza, o técnico Luís Castro tem dúvidas para a partida. Uma delas está no meio-campo. Sem Pérez, lesionado, Noriega pode atuar, mesmo tendo jogado na data Fifa pelo Peru. Outras opções são os garotos Thiaguinho e Bernardo Zortea, ambos formados no clube.

Mais à frente, Arthur será ausência. Monsalve ingressa na sua vaga.

A lateral esquerda também conta com uma interrogação. Marlon está lesionado. Caio Paulista pertence ao Palmeiras e não pode atuar. O jovem Pedro Gabriel é o mais cotado para jogar. Outra alternativa é o deslocamento de Vieri para a lateral. Enamorado e Tetê travam disputa no ataque.