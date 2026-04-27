A sequência sem levar gols que mostra a solidez defensiva do Grêmio na Arena

Weverton não sofreu gols em abril na Arena. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Foram quatro jogos disputados pelo Grêmio como mandante no mês de abril: dois pelo Brasileirão — empate em 0 a 0 com o Remo e vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba —, além de um triunfo por placar simples sobre o Confiança, pela Copa do Brasil, e vitória também por 1 a 0 sobre o Riestra, pela Sul-Americana.

O último gol sofrido na Arena foi no empate em 1 a 1 contra o Bragantino. Após esse jogo diante dos paulistas, a equipe de Luís Castro ainda venceu o Vitória por 2 a 0 no mês de março. Ou seja, o Grêmio não sofre um gol como mandante desde 19 de março.

— Uma coisa boa do jogo de hoje é que continuamos a ser uma equipe que, há bastante tempo, não sofre gols em casa — comemorou o técnico Luís Castro após a vitória diante do Coxa.

Jogos em sequência sem sofrer gols na Arena