A provável escalação do Grêmio para o Gre-Nal 452

Luís Castro chega pressionado para o Clássico. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

O Grêmio chega pressionado e com indefinições para o Gre-Nal 452, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão. Como o desempenho do clube vem deixando a desejar nos últimos jogos, é provável que haja mudanças no time titular.

O mistério está principalmente no meio-campo do Tricolor. A tendência é de que Noriega seja escalado como primeiro volante. Arthur e Nardoni podem compor um trio de volantes, dando um caráter mais defensivo ao time e fazendo com que Monsalve, Enamorado, Tetê e Gabriel Mec disputem duas vagas.

O sistema defensivo e o ataque, em tese, já estão definidos pelo técnico Luís Castro. O lateral improvisado Pavon, a dupla de zaga formada por Gustavo Martins e Viery e o lateral-esquerdo Pedro Gabriel se juntam ao goleiro Weverton, que foi o único titular da defesa a atuar contra os uruguaios do Torque.

Caso a decisão de Luís Castro seja atuar com dois volantes, Arthur e Nardoni poderiam disputar uma vaga ao lado de Noriega. Nesse cenário, Monsalve seria escalado como titular, tendo Enamorado, Tetê ou Mec formando o ataque com Amuzu e Carlos Vinícius, duas figuras que têm suas presenças praticamente garantidas.

O provável time do Grêmio

Assim, o Grêmio deve ir a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Arthur (Nardoni), Monsalve (Nardoni ou Arthur); Enamorado (Tetê ou Mec), Amuzu e Carlos Vinícius.