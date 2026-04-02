A provável escalação do Grêmio contra o Palmeiras

Noriega deve começar contra o Palmeiras. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio visita o Palmeiras, nesta quinta-feira (2), às 21h30min, na Arena Barueri, em São Paulo. O Tricolor terá ausências por problemas físicos para enfrentar o líder do Brasileirão, e o técnico Luís Castro precisará encontrar alternativas.

Sem Marlon, lesionado, e Caio Paulista, que não pode atuar por estar emprestado pelo clube paulista, o lateral esquerdo deverá ser o jovem Pedro Gabriel, de 18 anos.

O trio de meio de campo deverá ter Noriega, que voltou da seleção e passará por avaliação física (Dodi é opção caso o peruano não esteja apto para começar), Nardoni e Monsalve. O ataque não deverá ter surpresas: Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

O provável time do Grêmio tem Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Dodi), Nardoni e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.