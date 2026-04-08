A provável escalação do Grêmio contra o City Torque

Luís Castro usará time misto contra o City Torque André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio fará sua estreia na Sul-Americana nesta quarta-feira (8). No Uruguai, a equipe de Luís Castro enfrentará o Montevideo City Torque no estádio Centenário.

Pensando no Gre-Nal do próximo sábado, o português deve mandar a campo uma equipe com reservas e garotos da base.

As principais atrações gremistas na partida devem ser o zagueiro Kannemann e o atacante Braithwaite, que ainda vem buscando ritmo de jogo após voltar de lesão.

Assim, o Tricolor deve entrar em campo com Gabriel Grando; Marcos Rocha, Luís Eduardo, Kannemann (Wagner Leonardo) e Caio Paulista; Tiaguinho (Noriega), Nardoni (Arthur) e Jefinho (Roger); Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec.

Outros titulares, como Arthur, Amuzu, Noriega e Monsalve, viajaram e devem começar o jogo no banco de reservas.