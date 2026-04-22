A projeção do Grêmio para o retorno de Marlon

Jogador deve voltar a caminhar sem muletas a partir da segunda semana de maio. Lucas Uebel / Gremio

As atuações de Pedro Gabriel trouxeram tranquilidade para o técnico Luís Castro, mas isso não quer dizer que o antigo titular da lateral esquerda esteja acomodado no departamento médico. O Grêmio projeta que Marlon possa voltar a caminhar parcialmente a partir da próxima semana.

Afastado dos gramados desde 19 de março, quando sofreu uma fratura no tornozelo direito durante o jogo com o Vitória e teve de passar por cirurgia, o jogador tem frequentado a parte interna do CT Luiz Carvalho, onde realiza fisioterapia e atividades físicas.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o atleta apresenta um quadro de evolução dentro do protocolo estabelecido pelo clube. Atualmente, o camisa 23 ainda realiza as atividades com uma bota ortopédica de proteção. Além disso, ainda caminha com o auxílio de muletas. A ideia é que, a partir da segunda semana de maio, ele possa voltar a andar sem o suporte.

— Antes do profissional, está o ser humano. O problema não é ficar sem o Marlon. O problema é ver uma lesão privar o jogador de fazer o que mais gosta. Os jogadores ficam com a sensação que uma carreira pode acabar de repente. É uma pancada de tomada de consciência — comentou o treinador gremista à época.

Retorno ao campo

Quando comunicou a gravidade da lesão, o Grêmio projetou o retorno de Marlon aos gramados em cinco meses. Desta forma, o jogador ficaria à disposição da comissão técnica no fim de agosto.

Contudo, o próprio atleta manifestou a pessoas próximas que trabalha para voltar antes deste prazo, em três meses.

O objetivo é que utilize a parada para a Copa do Mundo para agilizar o processo de retreinamento e, no final de julho, possa reaparecer no campo.

Desde que Marlon ficou afastado, o Tricolor disputou oito partidas. Reserva imediato, Caio Paulista foi escalado duas vezes (contra Vasco e Montevideo City Torque).

Já o garoto Pedro Gabriel ganhou a posição e atuou em seis jogos (Palmeiras, Remo, Inter, Riestra, Cruzeiro e Confiança).