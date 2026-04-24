A projeção de público para Grêmio x Coritiba na Arena

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio projeta contar com o apoio de 27 mil a 30 mil torcedores na partida contra o Coritiba. As equipes se enfrentam na Arena, às 16h de domingo (26), pela 13ª rodada.
Para incentivar a presença de público, o clube lançou promoções. Sócios das categorias Cadeira e Arquibancada têm direito a um ingresso gratuito para acompanhante no respectivo setor, enquanto o espaço Gold Premium Sul contará com um valor promocional.
Para não sócios, os ingressos variam de R$ 50 a R$ 220 (inteira). No dia da partida contra o Coritiba, os portões da Arena serão abertos a partir das 14h.
No Brasileirão, o Grêmio é 13º colocado com 13 pontos, a um do Z-4. Já seu adversário é o 7º, com 19 pontos.