A projeção de público para Grêmio x Coritiba na Arena

Clube realiza promoções para o jogo deste domingo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio projeta contar com o apoio de 27 mil a 30 mil torcedores na partida contra o Coritiba. As equipes se enfrentam na Arena, às 16h de domingo (26), pela 13ª rodada.

Para incentivar a presença de público, o clube lançou promoções. Sócios das categorias Cadeira e Arquibancada têm direito a um ingresso gratuito para acompanhante no respectivo setor, enquanto o espaço Gold Premium Sul contará com um valor promocional.

Para não sócios, os ingressos variam de R$ 50 a R$ 220 (inteira). No dia da partida contra o Coritiba, os portões da Arena serão abertos a partir das 14h.