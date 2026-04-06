A programação do Grêmio em semana de Sul-Americana e Gre-Nal

Luís Castro vai rodar o elenco na semana. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio tem sua logística definida para a semana em que estreia na Copa Sul-Americana, no Uruguai, e que terminará com um Gre-Nal disputado no Beira-Rio, no sábado (11), pelo Brasileirão.

Após o empate diante do Remo, o elenco realizou o primeiro treinamento na manhã desta segunda-feira (6). Também no período da manhã desta terça-feira (7), os jogadores treinam antes da viagem para Montevidéu, marcada para as 15h, em voo fretado para a capital uruguaia.

Como a tendência é de uma escalação formada, em sua maioria, por reservas, os atletas titulares que ficarem em Porto Alegre têm treino marcado para as 10h30 de quarta-feira (8), no CT Luiz Carvalho.

Também em voo fretado, a delegação do Grêmio retornará a Porto Alegre após a partida contra o Montevideo City Torque, marcada para as 21h30, no Estádio Centenário. Os jogadores desembarcam na madrugada de quinta-feira (9) na capital gaúcha.

No período da tarde, às 17h, com todo o elenco à disposição, Luís Castro comandará o primeiro treinamento exclusivamente voltado para preparar o time titular que estará em campo no Gre-Nal.

Serão apenas duas atividades antes do clássico. O último treinamento da equipe gremista está marcado para as 17h de sexta-feira (10). No sábado, às 20h30, no Beira-Rio, o Grêmio visita o Inter pela 11ª rodada do Brasileirão.

Agenda da semana:

Segunda (6) - 11h30 - treino

Terça (7) - 11h - treino

Quarta (8) - 10h30 - treino / 21h30 - Torque x Grêmio

Quinta (9) - 17h - treino

Sexta (10) - 17h - treino

Sábado (11) - 20h30 - Inter x Grêmio