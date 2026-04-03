A mudança tática de Luís Castro no Grêmio que pode ser repetida contra o Remo

Luís Castro mudou a equipe no intervalo. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio foi derrotado pelo Palmeiras, na noite desta quinta-feira (2), em jogo no qual apresentou melhora na segunda etapa em relação ao primeiro tempo. Essa mudança na atuação veio acompanhada de uma mudança tática, que pode ser adotada por Luís Castro para os próximos compromissos, como o confronto com o Remo, no domingo (5), na Arena.

Como começou

Sem Caio Paulista, que pertence ao Palmeiras, o garoto Pedro Gabriel foi escalado na lateral esquerda. O meio teve Noriega, Monsalve e Nardoni. Por um problema físico revelado por Luís Castro na coletiva, Amuzu ficou no banco. Assim, Tetê entrou na ponta direita e Enamorado foi deslocado para a esquerda. O 4-1-4-1 foi mantido.

Grêmio inicinou no seu já tradicional 4141. Tactical board / Reprodução

O primeiro tempo foi de ampla superioridade do Palmeiras. O time da casa teve um maior controle da posse de bola, de 66% e sete finalizações contra apenas três do Grêmio. Dessas, duas terminaram em grandes defesas de Weverton. Já aos 44, o goleiro tricolor não pôde fazer nada em cabeçada de Marlon Freitas.

Atrás no marcador, Luís Castro fez três trocas no intervalo. Noriega, Monsalve e Tetê saíram para entradas de Dodi, Gabriel Mec e Amuzu. O português mexeu também no sistema tático, alinhando Nardoni a Dodi com Mec sendo um meia central no 4-2-3-1.

Luís Castro posicionou o Grêmio no 4-2-3-1 no segundo tempo. Tactical board / Reprodução

O Grêmio melhorou no segundo tempo, quando chegou ao empate com Carlos Vinicius. O Palmeiras seguiu com maior posse, mas a diferença foi menor (54% a 46%). As finalizações foram equilibradas, nove a sete. O Tricolor poderia ter saído de Barueri com um ponto, mas acabou levando o segundo gol, novamente com Marlon Freitas, dessa vez pegando rebote após corte mal feito de Gustavo Martins.