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A mudança tática de Luís Castro no Grêmio que pode ser repetida contra o Remo

Tricolor teve um segundo tempo melhor que o primeiro; apesar de derrota para o líder Palmeiras

Cristiano Munari

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