A melhor e a pior colocação que o Grêmio pode chegar ao final da 13ª rodada do Brasileirão

Grêmio de Luís Castro pode terminar a rodada entre a 10ª e a 17ª colocação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio recebe o Coritiba, neste domingo (26), e pode terminar a 13ª rodada do Brasileirão de formas muito distintas. Décimo terceiro colocado com 13 pontos, o Tricolor pode subir para a primeira página da tabela de classificação, mas também pode entrar na zona de rebaixamento. Ambos os cenários dependem de resultados paralelos.

O adversário deste domingo, terceiro melhor visitante da competição, sonha alto na rodada. Sétimo colocado com 19 pontos, o Coritiba pode subir para a quarta posição. Os times se enfrentam às 16h de domingo, na Arena.

Melhor cenário

Vencendo o Coritiba, o Grêmio vai a 16 pontos e pode terminar a rodada na 10º colocação. Para isso, precisa secar três rivais. Só não poderia ultrapassar o Botafogo pelo fato dos cariocas terem mais vitórias.

Além da vitória, o Tricolor precisaria de:

Um empate ou uma derrota do Atlético-MG, que enfrenta o Flamengo, em Belo Horizonte, no domingo;

Um empate ou uma derrota do Vitória, que enfrenta o Athletico-PR, em Curitiba, no domingo;

Uma derrota do Vasco, que visita o Corinthians, em São Paulo, no domingo, além de ultrapassar no saldo de gols. Hoje, os cariocas tem saldo 0, enquanto o Grêmio tem -2. Caso iguale, dificilmente o time de Luís Castro tomaria a posição do Vasco, que marcou quatro gols a mais.

Pior cenário

Perdendo para o Coritiba, o Tricolor pode entrar no Z-4. Para isso acontecer, o time de Luís Castro teria que ser ultrapassado por quatro equipes. Inter, Santos e Cruzeiro têm os mesmos 13 pontos do Grêmio, enquanto o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, tem 12.

Inter visita o Botafogo, neste sábado (25). Como ambos têm 13 pontos e o mesmo saldo (-2), o Colorado passa o Grêmio com um simples empate. Se ambos perderem, o Inter passa se sofrer uma derrota por um placar mais magro que o do Tricolor.

Santos, que visita o Bahia, neste sábado, tem 13 pontos e saldo -3. Para passar o Grêmio em caso de derrota de ambos, o Santos precisaria que o Tricolor perdesse por dois ou mais gols de diferença para inverter a vantagem do saldo.

Cruzeiro, que visita o Remo, neste sábado: os mineiros podem ultrapassar o Grêmio mesmo que ambos percam na rodada. Para isso, o time de Minas precisaria tirar a diferença de três gols de saldo que os separa (o Grêmio tem -2 e o Cruzeiro -5). Isso ocorreria, por exemplo, se o Tricolor fosse goleado por quatro gols de diferença e o Cruzeiro perdesse por apenas um. Em caso de empate no saldo, o Cruzeiro leva vantagem nos gols marcados.

Corinthians, que recebe o Vasco, no domingo. Apenas uma vitória dos paulistas faz o Grêmio perder posição. Um empate seria insuficiente, já que o Tricolor tem uma vitória a mais.