A logística do Grêmio para visitar Palestino e Athletico-PR

Tricolor embarca para o Chile na terça-feira (28). Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio viverá nos próximos dias uma mini excursão pela América do Sul. Com três jogos em sequência como visitante, a delegação nem sequer retornará a Porto Alegre entre as partidas pela Copa Sul-Americana e pelo Brasileirão, permanecendo quase uma semana longe de casa. Os trajetos serão feitos em voo fretado.

O primeiro embarque ocorrerá na tarde desta terça-feira (28), rumo a Santiago, no Chile. O duelo com o Palestino, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, será às 21h30min de quarta (29), no Estádio de La Cisterna.

O Tricolor permanecerá em Santiago até sexta-feira (1º), com o técnico Luís Castro comandando treinos em solo chileno antes de viajar de volta para o Brasil. O destino será Curitiba.

A partida contra o Athletico-PR, pela 14ª rodada do Brasileirão, será às 20h30min, no sábado (2), na Arena da Baixada.

— O Grêmio vai para uma sequência bem difícil para estes jogos, são viagens desgastantes. A gente vai do Chile direto para Curitiba, ficaremos um dia a mais lá (em Santiago) para fazer esse trajeto e reduzir o desgaste. Mas é do calendário. Já tínhamos isso programado desde o início do ano e agora a gente tem que trabalhar e buscar o melhor nesta sequência — comentou o vice-presidente de futebol Antônio Dutra Júnior.

Após o duelo no Paraná, o Tricolor retorna ainda na madrugada de domingo (3) ao Rio Grande do Sul. Porém, serão poucos dias de descanso para o próximo embarque. No dia 5 de maio, o Grêmio visitará o Deportivo Riestra, em Buenos Aires, novamente pela Sul-Americana.