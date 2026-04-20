A história que une Grêmio, Confiança e um goleiro ídolo gremista

Dinho começou sua carreira no Confiança. Paulo Franken / Agencia RBS

O Grêmio tem muito a agradecer ao seu adversário na Copa do Brasil. Duas figuras emblemáticas da história gremista saíram do gramado da Caverna do Dragão, apelido do Estádio Proletário Sabino Ribeiro. Paulo Lumumba e Dinho estão entre os mais proeminentes jogadores relevados pela equipe sergipana. Ainda há um terceiro elemento que une a dupla.

Os dois foram foram emblemas de dois dos períodos mais vitoriosas da vida do Grêmio. Lumumba foi atacante nos anos 1960. Dinho fez parte do time multicampeão três décadas depois.

Lumumba foi atacante nos anos 1960 e técnico nos anos 1970; Edison Vara / Agencia RBS

Nenhum deles fez a ponte aérea Aracaju-Porto Alegre. Lumumba vestiu a camisa do Grêmio pela primeira vez em 1960. Atacante de imposição física, chamou, primeiro atenção do São Paulo.

Dois anos depois de trocar a capital sergipana pela paulista, entrou pelos portões do Olímpico. Entre 1961 e 1968, conquistou seis campeonatos gaúchos, fazendo parte da metade das campanhas gremistas que levou o clube a 12 estaduais em 13 anos.

Pendurou as chuteiras após defender o Aimoré até 1970. Trocou a camisa pelo agasalho, a chuteira pelo tênis. Virou treinador e auxiliar técnico do Grêmio. Na primeira passagem, estruturou, em 1976, o time que viria quebrar a hegemonia do Inter no ano seguinte com Telê Santana.

Ainda teve passagens interinas como treinador gremista na década de 1980. O apelido é uma referência à semelhança física com Patrice Lumumba, político responsável por libertar o Congo do domínio belga.

Danrlei

Aracaju não é a única conexão entre Lumumba e Dinho. Danrlei estava prestes a deixar o Grêmio. Então goleiro gremista, seu tio Beto foi emprestado a outro clube. Sem o parente, o goleiro da base ficou sem teto em Porto Alegre.

A direção da época não queria deixá-lo morar no alojamento do clube. A história poderia ser bem diferente.

— Ele (Lumumba) bateu na mesa, levantou e disse: "Então tá bom. Vocês já perderam um (Taffarel, que fez teste no Grêmio) e vão perder outro agora. Estou levando ele para o Internacional". Aí arranjaram um lugar pra mim — relatou, em entrevista ao Paredão do Guerrinha, na Rádio Gaúcha, em 2014.

Danrlei ficou e virou ídolo ao lado de Dinho naqueles títulos da Copa do Brasil.