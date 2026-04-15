"A gente sabia que seria difícil", diz Arthur após vitória do Grêmio sobre o Deportivo Riestra

Arthur entrou em campo após o intervalo. Renan Mattos / Agencia RBS

Apesar da atuação pouco convincente, o Grêmio voltou a vencer após cinco partidas. Nesta terça-feira (14), na Arena, o Tricolor fez 1 a 0 contra o Deportivo Riestra, da Argentina, em partida válida pela segunda rodada da Sul-Americana.

Foi a primeira vitória da equipe comandada por Luís Castro na competição, já que perdeu para o Montevideo City Torque, na estreia, por 1 a 0.

Após o apito final, quando questionado sobre o desempenho da equipe, Arthur admitiu que o grupo estava ansioso em função da má fase da equipe:

— Até por isso foi um primeiro tempo tão difícil. Uma equipe muito ansiosa, porque queria resolver logo, queria o resultado. A gente sabia que seria difícil.

O volante entrou no intervalo e disputou apenas a segunda etapa. Na avaliação do camisa 8, a postura do time adversário também dificultou a atuação gremista.

— Destruir é mais fácil que construir. Então, quando uma equipe vem tão retrancada, obviamente querendo o empate, fica mais difícil para quem está tentando construir — disse o atleta, que ainda completou:

— Foi difícil, mas conseguimos, dentro daquilo que queríamos, um bom jogo e um resultado positivo, que era o resultado mais importante.

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